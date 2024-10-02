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'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' Türkiye'yi Geziyor

'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' Türkiye'yi Geziyor
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Deprem sonrası gönüllü olarak yardım faaliyetlerinde bulunan Ayaz Salih Koç, 'örümcek adam' kostümüyle 401 gündür Türkiye'yi dolaşıyor. 47 şehir gezerek tarihi yerleri tanıtan Koç, çocuklarla vakit geçiriyor ve sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

'ÖRÜMCEK adam' kostümü ve pijamasıyla Türkiye'yi gezmek için yola çıkan, kendisini 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak tanıtan Ayaz Salih Koç'un 47'nci durağı, Afyonkarahisar oldu. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Koç, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü 'örümcek adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Ayaz Salih Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev aldı. Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 46 ili dolaştı. 47'nci şehir olarak Afyonkarahisar'a gelen Koç, Ulu Camii çevresindeki tarihi konakları, Türbe Camii bahçesinde yer alan Mevlevihane Müzesi'ni gezdi. Müze Müdürü Hasan Özpınar, Mevlevihane hakkında Koç'a bilgi verdi. Koç da Özpınar'a kendisini ve hayallerini anlattı.

'HER ŞEHRİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUM'

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gönüllü gittiğini söyleyen Ayaz Salih Koç, "5 bölgede kaldım. Adana, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da AFAD müdürlerinden çadır kent istedim. Bana çadır verildikten sonra annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla ilgilendim. Onlara resim yarışmaları yaptırdım, oyunlar oynattım, onların manevi olarak yanında bulundum. Deprem bölgesi, gerçekten anlatılmaz yaşanır. Ülkemizde bu acı felaketlerin yaşanmamasını diliyorum. Bu olayları yaşadıktan sonra asker ve polis ağabeylere yemek yapma şansımız oldu. Ondan sonra Türkiye'yi gezme kararı verdim. Çıktım bir hikayeye, kendim sosyal medyada videolar çekiyorum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri anlatan Türk örümcek adam oldum. Her şehirde gezdim, dolaştım, esnafın, çocukların yanına gittim, gençlerle söyleşiler yaptım. Çocukları mutlu ettim, hatta bazen çocukların anneannesi ve babaannesine videolar gönderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Her şehri tanıtmaya devam ediyorum" dedi.

'401 GÜNDÜR YOLDAYIM'

401 gündür yolda olduğunu kaydeden Ayaz Salih Koç, "Şu an 47'nci şehir, Afyonkarahisar'dayım. Buranın simgesi, Mevlevihane Müzesi'ndeyim. Burası da gerçekten huzur verici bir yer. Bütün herkesin görmesini istiyorum. Her şehri tanıtmaya devam edeceğim. Türkiye'yi gezen örümcek adam gezmeye devam edecek. Hayallerim evsizlere, ihtiyacı olanlara, yetimhanedekilere ve SMA'lı hasta çocuklara, huzurevindeki hastalarımıza yardımlar etmek. Hayalimin sonunda bunları başarmak istiyorum ve Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Herkese örnek olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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