Yerköy'de freni patlayan kamyon 8 araca çarptı: 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyonun park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada kamyon ve 8 araçta hasar oluştu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyon park halindeki ve kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptı, kazada kamyon şoförü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

Kaza Ayanoğlu Mahallesi Hastane kavşağında meydana geldi. İ.K. idaresindeki 51 ADB 088 plakalı kamyon, park halindeki ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durdu. Olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri geldi.

Kazada kamyon şoförü ile yabancı plakalı otomobildeki S.K. ve T.Ü. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kamyon ve 8 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. - YOZGAT