Yerdeki Türk Bayrağı'nı önce kaldırıp öptü, ardından yıkayıp balkona astı

ELAZIĞ - Elazığ'da yere düşen Türk Bayrağı'nı katlayıp öptükten sonra eve götüren genç, yıkadıktan sonra balkona astı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Pamukçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım için mahalleye gelen kepçenin üzerinde bulunan Türk Bayrağı, ağaca takılarak yere düştü. Balkondan baktığı sırada bayrağın yere düştüğünü gören 16 yaşındaki Abdulkadir Fırat, buna kayıtsız kalmadı. Aşağı inerek bayrağı yerden kaldıran Fırat, ardından katladı ve öptü. Daha sonra bayrağı eve götüren ve yıkayan Fırat, balkona astı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken Fırat'ın bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Olayı anlatan Abdulkadir Fırat, "Balkon bakıyordum. Mahallemizde yıkım vardı ve kepçenin üzerinde bayrak vardı. Bayrak ağaca takıldı ve yere düştü. Ben aşağı indim. Ben inene kadar araçlar üzerinden geçti. Ardından katlayıp kepçeciye götürdüm. O da bayrağı almadı. Eve geldim ve yıkaması için anneme verdim. Ardından balkonumuza astık" dedi.