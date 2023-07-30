Yenimahalle Çiğdemtepe Mahallesi Yamaçevler Projesi İçin Çözüm İstiyor

Yenimahalle Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri, başlatılması için karar alınan ama yapılamayan Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan evlerinin yerine yeni evlerin yapılmasını ve yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısının çözülmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinden Kenan Orhan, hayata geçirileceği söylenen Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesinin Karşıyaka Mezarlığının güneyi ve doğusunda bulunan Çiğdemtepe, Yukarı Yahyalar ve Avcılar mahallelerinden oluştuğunu belirtti.

Projenin başlaması için bölgedeki gecekonduların 15 yıl önce yıkıldığını, vatandaşların kiraya çıktığını ve kiraların yükselmesi ile evlerini geçindiremez duruma geldiklerini kaydeden Orhan, "Burada insanların çoğu emekli... 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorlar. Bunu kiraya mı versin, geçinsin mi, ne yapsın? Mağduriyet çok büyük. Esas sıkıntı belediyenin altyapıyı yapmaması. Altyapının olmadığı yere müteahhit girmez. Parselasyonlar çok büyük, tek parsel 14 dönüm. Parsellerin küçültülmesini, altyapının yapılması ve bir an önce mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kenan Orhan, belediyenin müteahhit bulmak gibi bir görevi olmadığını ancak üstüne düşen altyapı, sosyal donatı gibi çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.

"Mahalleliyle istişare edilmedi"

Orhan, 3 mahallede yaklaşık 1500 hanenin yıllardır aynı sıkıntıyı çektiğini belirterek, "Mahalleliyle istişare edilmedi. Yenimahalle Belediyesine gittik 1 yıl kadar önce...Başkanımız 'Yapacağımız bir şey yok.' dedi. Altyapısının yapılmasını istedik, o da kanallar, elektrik, doğal gaz yapılması için talimat verdi. Ortada bir şey yok. Ana cadde Aydan Caddesi, 3 yıl oldu açılmadı. Sel olduğu zaman burası ciddi tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

Mahallede okul, kreş, sağlık ocağı, çarşı, pazar, otobüs, dolmuş hizmeti olmadığını belirten Orhan, çoğunun tapu sahibi olduğu mahallelinin kaderine terk edildiğini savundu.

Mahalle sakinlerinden Yurtseven Aydoğdu ise Belediyenin mahalleliyi mağdur ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Belediye burayı yok sayıyor. Bizim parsellerimizi küçültmüyor. Vatandaşı evlerinden çıkarttılar, bir tane çivi çakılmadı bu mahalleye. Eroin, esrarcıların yerine döndü. 13,5 dönüm yere, sen belediyesin müteahhit bulamıyorsun ben vatandaş olarak müteahhit nereden bulayım. Biz TOKİ'ye de gittik, sonuç alamadık."

"Yakın zamanda uzlaşma ofisi kurulacak"

AA'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, söz konusu mahallelerde arsası olmayanın "hak sahibi" de olamayacağını belirterek, "Burada 850 gecekondu sahibine arsa rayiç değeri üzerinden 90-100 metrekare arsayı 40-45 bin liraya verdik 24 ay taksitle. Zamanında yıllarca oturmuş ama bir metrekare bile arsası yok, hak kaybına uğramasın istedik." diye konuştu.

Vatandaşların kat karşılığı müteahhitle anlaşabileceğini, şu an Belediye olarak buna da öncülük edeceklerini belirten Neslihanoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu proje yerinde uzlaşma görüşmelerini başlattık. 400 konutluk bir yerle ilgili... Kaletepe Kültür Merkezinde arsa sahiplerini, firma yetkilileri personelimiz nezaretinde çağırıp bilgilendirme yapmaya başladı. Vatandaş kendisi orada anlaştığı zaman firmalarla sorun yaşayabilir, inşaat maliyetlerindeki değişimden dolayı... Burada 50 konutluk da, 250 konutluk da parsel var. Müteahhitlere cazip gelmesi açısından parseller oluşturduk. Şu an görüşmeler yapılıyor. Kısa süre içerisinde burada temel atacağız. Yakın zamanda uzlaşma ofisi kurulacak."