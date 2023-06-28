Yenikapı sahilde tur teknesi battı
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Batan tekneden 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
Yenikapı sahilde tur teknesi battı
Batan tekneden 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu
İSTANBUL - Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.
Fatih Yenikapı sahilde gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yaşam