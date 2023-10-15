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Yenikapı Metro İstasyonu'nda Duman Paniği

FATİH'de bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda M1 Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro aracından çıkan dumanlar korku ve paniğe neden oldu. İstasyon dumanla kaplanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yapılan incelemede metro aracının fren sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle duman çıktığı öğrenildi.