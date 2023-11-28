Yenikapı'da Teknede Yangın Çıktı

FATİH Yenikapı'da teknede yaşayan Kemal Aksu, kahvaltı hazırladığı sırada yangın çıktı. Aksu alev alev yanan tekneden kaçarak yara almadan kurtuldu. Teknedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenikapı sahildeki teknede saat 09.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan Kemal Aksu kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı. Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alev aldı. Yangının büyümesiyle kendi dışarı atan Aksu, yara almadan kurtuldu. Alevleri gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan tekneyi kısa sürede söndürdü. Aksu ise battaniyeye sarılarak, itfaiye ekiplerinin teknedeki yangını söndürme çalışmalarını izledi.

"HERŞEYİMİZ YANDI"

Yanan tekneden kendisini son anda dışarı atan Kemal Aksu, "Yangın tüpten çıktı. Yatağa sıçradı sonra tekne yandı. Ben teknede kalıyordum. Her şeyimiz yandı" dedi.