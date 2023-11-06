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Yeniçağa'da bir evin bahçesinde bozayı görüntülendi

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde son günlerde akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında görülen bozayı, bu kez bir evin bahçesinde görüntülendi. Yeniçağa ilçesinde son günlerde mahalle aralarında gezerken görüntülenen bozayı, dün gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesinde görüldü. Mahallelinin uzaklaştırmak için günlerdir aradığı ayı, bir evin bahçesine girdi. Ellerinde fenerle aradıkları ayıyla karşı karşıya gelen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Korkan ayı, koşarak uzaklaştı.