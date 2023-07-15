Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir lokantada serçe yavrusunun tabağından pilav yediği kişi, omzunda da beslendiği anları kaydetti. Ferhat Akkoyun isimli şahıs, masasına gelen serçe ile yemeğini ve suyunu paylaştı. O anlar, izleyenlerin içini ısıttı.

Yemeğini masasına gelen serçe ile birlikte yedi

Lokantada insanın içini ısıtan manzaralar

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serçe yavrusunun tabağından pilav yediği kişinin, omzunda da beslendiği anlar görüntülere yansıdı. Adeta insanın içini ısıtan görüntülerde Ferhat Akkoyun isimli şahıs, masasına davetsiz misafir serçe ile yemeğini ve suyunu paylaştı.

Seydikemer'in Uğurlu Mahallesi'ndeki lokantada yemek yiyen Ferhat Akyol'un tabağına konan serçe yavrusu önce bir süre tabaktan pilav yedi. Daha sonra Akyol'un omzuna konan kuş, burada da Akyol tarafından beslendi. Akyol'un bardağa koyduğu sudan da içen kuş, daha sonra uçarak uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika süren o anları Akyol, cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Ferhat Akyol'un yöresel ağzı ile serçe kuşu ile yaptığı muhabbet izleyenlerin içini ısıttı.