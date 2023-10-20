Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşanan olayda, Levent Yener adlı kişi yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Yener'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazenin öğleden sonra defnedileceği belirtildi.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Kalaba beldesinde yaşayan Levent Yener (35), hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yener'in cenazesinin öğleden sonra kılınacak namazın ardından belde kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam