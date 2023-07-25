Yellowstone Ulusal Parkı'nda Ayı Saldırısı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

ABD'nin Montana eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarında bir kadın yürüyüşçü, patikada bir ayıyla karşılaşarak hayatını kaybetti. Park yetkilileri, olay yerinde ayı saldırısına işaret eden yaraların bulunduğunu belirtti. Yellowstone Ulusal Parkı'nda daha önce de ayı saldırıları yaşanmış ve birçok kişi yaralanmıştı.

LOS ANGELES, 25 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Montana eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarındaki patikada bir ayıyla karşılaşan kadın yürüyüşçü hayatını kaybetti.

Montana Balık, Vahşi Yaşam ve Parklar Dairesi, Pazartesi günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, park bekçilerine Cumartesi günü Batı Yellowstone kasabasının yaklaşık 12,8 kilometre batısındaki bir yürüyüş yolunda ölü bir kadının bulunduğu ihbarı geldiğini kaydetti. Söz konusu kasaba, ABD'deki en büyük ve en ünlü ulusal parklardan biri olan Yellowstone Ulusal Parkı'na giden yolda bulunuyor.

Park bekçileri, ayı uzmanları ve diğer kurumlardan gelen personeller, yaraların ayı saldırısına işaret ettiği sonucuna vardı. Açıklamaya göre uzmanlar, olay yeri yakınlarında yetişkin bir boz ayının ve en az bir yavru ayının izini de tespit etti.

Açıklamada kadının, ayıyla karşılaştığı sırada yalnız olduğunun düşünüldüğü ve olay yerinde herhangi bir ayı spreyi ya da ateşli silah bulunmadığı belirtildi.

Yellowstone'un 1872'de kurulmasından bu yana parkta 8 kişi ayı saldırısı yüzünden hayatını kaybetti. 1979 yılından bu yana 118 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği parkta bu süre zarfında 44 kişi boz ayıların saldırısına uğrayarak yaralandı. Parkın resmi internet sitesinde, parka yapılan tüm ziyaretler dikkate alındığında, bir ziyaretçinin bir boz ayı tarafından yaralanma olasılığının 2,7 milyon ziyarette yaklaşık 1 olduğu bilgisi yer aldı.