Yedigöller Milli Parkı'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşil ile sarının farklı tonlarına bürünen Yedigöller, dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbahar aylarında fotoğraf ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Milli parkı çevreleyen ormanların içerisinde yer alan farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sararan yaprakları, milli parka ayrı bir renk kattı. Renk cümbüşünün yaşandığı Yedigöller'deki eşsiz manzara dron ile görüntülendi.