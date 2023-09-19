Yedi, içti ücreti ödemeden böyle gitti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, pizza restoranına gelip yemek yedikten sonra 200 liralık hesabı "Ben bir şey yemedim", "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz" diyerek ödemeden gitti. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'daki ilginç olay, Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay üzerinde bulunan bir pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi geldiği restoranda 200 liralık pizza ve patates yedi, yanında ise kola içti. Yemeğini yiyen kişi ardından etrafı gözetleyip mekandan hesap ödemeden uzaklaştı. Durumu fark eden restoran çalışanları hesap ödemeden kaçan kişiyi yakalandıklarında ise şahsın, "Ben bir şey yemedim" ve "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı. Daha sonra incelenen işletmenin güvenlik kamerasında asıl gerçek ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pizza, patates ve içecek servis edilen kişinin yemeğini yediği, etrafı gözetleyerek mekandan çıktığı ve işletme çalışanının koşarak kişinin peşinden gittiği görülüyor.

"Elazığ'ın hangi esnafına giderse kimse onu aç bırakmaz"

Pizzayı yiyip hesap ödemeden giden kişinin hakaret etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren işletme sahibi Enes Akpınar, "Geçen gün bir olay yaşadık. Bir vatandaşımız gelip orta boy karışık bir pizza yedi, yanında kolasını ve patatesini istedi. Güzel bir şekilde yemeğini yiyip, sağına soluna bakıp hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödemeden gitti. Arkadaşlarımız peşinden gitti ve vatandaşı yakaladı. Durum bildirilince hakaret etti, bu durum çok zoruma gitti. Ben ve diğer esnafımız bir daha böyle bir durumla karşılaşmasın diye bu konuyu paylaşmak istedim. İnsan gibi gelip 'Açım, karnımı doyurabilir misiniz' dese Elazığ'ın hangi esnafına giderse kimse onu aç bırakmaz. Böyle bir olayın yaşanması çok üzdü. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.