Yarın başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde aileler çocuklarıyla birlikte Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Bolu'nun merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, yaz tatilinin son gününde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Aileler, göl etrafında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi ve muhteşem manzarayı dron ile havadan görüntüledi.

Yaz tatilinin son gününü doğa ile iç içe geçirdiler

BOLU - Yarın başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde aileler çocuklarıyla birlikte Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Bolu'nun merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, yaz tatilinin son gününde en yoğun günlerinden birini yaşadı. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için Gölcük'e geldi. Mangal yakmanın yasak olduğu Tabiat Parkı'nda aileler yanlarında getirdikleri yiyeceklerde göl etrafında bulunan yeşil alanlarda piknik yapma fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çekinerek anı biriktiren ziyaretçiler, göl etrafında golf arabaları ve bisikletlerle turlayarak, keyifli vakit geçirdi. Gölcük'ün muhteşem manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

Ordu'dan ailesiyle birlikte tatilin son gününde Gölcük'e gelen Mutlu Hekimoğlu, "Gölcük çok güzel. Daha önce de gelme fırsatı bulmuştum. Gölüyle ve doğasıyla harika bir tabiatı var. Ailemle birlikte geldim. Yaz tatilinin son gününde güzel vakit geçirdik. Göl etrafında golf arabası ve bisikletlerle turlama fırsatı da bulduk" dedi.