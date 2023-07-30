Yaz Mevsiminde Bez Ayakkabılar Tercih Ediliyor

Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Yasin Topraklı, yaz mevsiminin gelmesiyle etkili olan sıcak havalarda hafif ve ince tabanlı bez ayakkabıların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Yasin Topraklı, yaz mevsiminin gelmesiyle etkili olan sıcak havalarda hafif ve ince tabanlı bez ayakkabıların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu. Son yılların en sıcak yaz aylarında bunalmamak için daha ince giysilere yönelen vatandaşlar, ayakkabı tercihlerini de değiştirdi. Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Yasin Topraklı, hafif ve ince tabanlı bez ayakkabılara yoğun ilgi gösterildiğini belirtirken, deri ve nubuk ayakkabıların bez kadar tercih edilmediğini aktardı. Bez ayakkabıların çabuk yırtıldığına ve hava almadığına dikkat çeken Topraklı, müşterilere daha sağlıklı olduğu bilinen deri ayakkabıları tavsiye ettiklerini dile getirdi.

"Genel olarak bez ayakkabılar tercih ediliyor ancak biz deriyi öneriyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabıcılık yapan Yasin Topraklı, yaz aylarında bez ayakkabıların deri ve nubuk ayakkabılara göre daha fazla tercih edildiğini ifade etti. Sağlıklı ve uzun ömürlü kullanım için deri ayakkabıların daha iyi olduğunu düşünen Topraklı, "Poli, eva ve faylon tabanlar hafif taban diye geçer. Kışlık taban ağır oluyor. Dolayısıyla yaz sıcaklarında ince tabanlı ayakkabılar kullanılmasını öneriyoruz. Genel olarak bez ayakkabılar tercih ediliyor ancak biz deriyi öneriyoruz. Çünkü deri ayakkabı daha sağlıklıdır. Hava alır ve yıpranması kolay olmaz. Bezler ise çabuk yırtılıyor. Derilerde öyle bir durum yaşanmaz. Fiyatlarımız ise 750 ile bin 500 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR