Elazığ'ın patentli lezzeti 'Vişne Dondurması' tezgahlarda yerini aldı. Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan vişneli dondurma, kavurucu sıcaklarda yoğun ilgi görüyor. Vişne dondurması Amerika ve Almanya başta olmak üzere diğer ülkelere de ihraç ediliyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezi 'vişneli dondurmaya' yoğun talep

Elazığ'ın patentli lezzeti 'Vişne Dondurması' tezgahlarda yerini aldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın C vitamini deposu olarak bilinen patentli 'Vişne Dondurması'na vatandaşlar kavurucu sıcaklarda yoğun talep gösteriyor.

Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma tezgahlarda ki yerini aldı. Rengi ve eşsiz aromasıyla patent alan ve yazın içleri serinleten vişneli dondurma yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerden temin ettikleri vişnelerden yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Kubilay Dal, sıcak havalarda dondurmaya yoğun bir talep olduğunu belirtti.

'Vişne dondurmasını Amerika ve Almanya başta olmak üzere diğer ülkelere de gönderiyoruz'

1975 yılından itibaren vişne dondurması sattıklarını belirten işletme sahibi Kubilay Dal, "Gün geçtikçe vişne dondurmasına talep artıyor. Taleplere yetişmek için şube sayımızı arttırdık. Dondurmalarımızı şokluyoruz. Buradan ürettiğimiz vişne dondurmasını Türkiye'nin 81 ili ve yurtdışına gönderiyoruz. Vişne dondurmasının üretimi gerçekten fazla. Taleplere yetişmek için il dışından aldığımız vişnelerle dondurmalarımızı yaparak stokluyoruz. Vişneleri stokladığımız için kışın da dondurma satışlarımız oluyor. Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Amerika ve Almanya başta olmak üzere talep gelen ülkelere de gönderiyoruz. Kahramanmaraş ilimizin sade dondurması nasıl meşhursa bizde vişne dondurmamızı diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Malum yaz ayındayız. Havaların sıcak olmasından dolayı vişne dondurmasına talep epeyi fazla. Biz hazırladığımız vişne dondurmasına herhangi bir katkı maddesi koymadığımız için vatandaşlar çok fazla talep ediyor. Yıllık üretim kapasitesi net olmamakla beraber 60 ton civarında bir üretim yapıyoruz. Bunun da ekonomiye çok ciddi bir katkısı oluyor" dedi.

'Vişne dondurmasına aşırı talep var'

Elazığ'a özgü vişne dondurmasını yaptıklarını aktaran dondurma ustası Mehmet Ünal, "Yoğunluk sebebiyle sabah 08.00'da dondurma yapımına başlıyoruz. Vişne dondurmasının içerisinde sadece vişne suyu ve şekerden yapılıyor içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Burada vişneleri eziyoruz. Ezdiğimiz vişnelerin içerisinde belli bir miktar şeker koyduktan sonra makinelerin içerisine bırakıyoruz. Hazırladığımız vişne dondurmalarını soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Vişne dondurmasına aşırı bir talep var" ifadelerini kullandı.