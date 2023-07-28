Yaz aylarının vazgeçilmez yemeği: 'Patlıcan doğrama'

Patlıcanın her yerini kullanarak yemek yapıyorlar

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te eşsiz lezzeti ile ve doyurucu özelliğiyle patlıcan doğrama restoranlarda yerini almaya devam ediyor.

Dünyanın kültürel mutfakları arasında yer alan Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Patlıcan doğrama, hasat döneminin gelmesiyle birlikte mutfaklarda yapımı arttı. Gaziantep'in yöresel ve tescillenmiş yemeklerinin üzerinde oynama yapılmadan sunulduğu restoranın mutfağında sadece kadın ustalar çalışıyor. Patlıcanın her kısmından bir yemek çıkarıldığı gibi ve hiçbir şekilde kullanılan sebzeler de israf edilmiyor. . Patlıcan doğrama yemeği de patlıcanın gövde kısmı kullanılarak yapıldığı için ve tadanların damağında eşsiz lezzet bırakmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yaz aylarında yoğun ilgi gören bu yemek için ustalar yoğun mesai harcayarak damak zevkini zenginleştirmek isteyenlerin talepleri karşılamaya çalışıyor.

"Patlıcanın her çeşidini yemeklerimizin hepsinde kullanıyoruz"

Patlıcanın her yerini kullanarak israfın önüne geçtiklerini ve vatandaşları tescillenmiş yöresel yemeklerle buluşturduklarını söyleyen Yusuf Pektaş, "Gaziantep'te yaz aylarının gelmesiyle birlikte kendi tarlamızda ürettiğimiz patlıcanları hiçbir atık kullanmadan her çeşidini yemeklerimizin hepsinde kullanıyoruz ve israfın önüne geçiyoruz. Patlıcan doğrama genellikle annelerimizin evde yaptığı bir yemektir" dedi.

"Bu yöresel yemeğimizde tüketim yaz aylarında daha çok"

Tüketimin yaz aylarında daha çok olduğunu ve kullanılan patlıcanın topak patlıcan çeşidi olduğunu söyleyen Pektaş, "Patlıcan yaz aylarında daha çok olduğu için mevsimsel bir yemektir ve içerisinde kullandığımız patlıcan topak patlıcandır. Tüm patlıcan türleri bu yemekte kullanılmaz önemli olan topak patlıcandır. Bu yöresel yemeğimizde tüketim yaz aylarında daha çok" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'in kültürünü damaklara yansıtmış oluyoruz"

UNESCO tarafından tescillenen patlıcan doğramanın yiyenlerin damaklarında güzel bir tat bıraktığını aktaran Pektaş, "Gastronomi kenti Gaziantep'te kültürel bir yemek olan patlıcan doğrama, UNESCO tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli kültürel bir yemeğimizdir. Bu yemeği tadan tüm müşterilerimiz beğenmeden gitmiyor. Gaziantep'in kültürünü damaklarına yansıtmış oluyoruz" diye konuştu.