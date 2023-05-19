Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yemek aramak için yaylaya inen ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yemek aramak için yaylaya inen ayı böyle görüntülendi

KAYSERİ Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yemek aramak için yaylaya inen ayı, kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı İğdeli Mahallesi Tayfur Mevkii'nde ayı gören vatandaşlar şaşkına uğradı. Yemek bulmak için gezinen ayıyı vatandaşlar görüntüledi. Çevrede bir süre yemek arayan ayı, daha sonra gözden kayboldu.