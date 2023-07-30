Ağrı'da sıcak havanın koyunlar üzerinde terleme nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebilmek için yaylalarda koyun kırkma mesaisi başladı. Baharın gelmesiyle beraber yayları süsleyen ve yaz boyunca bölgede otlayan koyunların sıcak havadan dolayı oluşabilecek hastalıklardan korunması için her yıl yapılan bu uygulama ile yaklaşık 300 koyun kırklık makası ile yünlerinden kurtuluyor.

Yaylalarda koyun kırkma mesaisi başladı

AĞRI - Ağrı'da sıcak havanın koyunlar üzerinde terleme nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebilmek için yaylalarda koyun kırkma mesaisi başladı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde bulunan yaylalarda geleneksel yöntemlerle yapılan koyun kırkma işlemi başladı. Baharın gelmesiyle beraber yayları süsleyen ve yaz boyunca bölgede otlayan koyunların sıcak havadan dolayı oluşabilecek hastalıklardan korunması için her yıl yapılan bu uygulama ile yaklaşık 300 koyun kırklık makası ile yünlerinden kurtuluyor. Kırkıldıktan sonra et ve süt verimi artan koyunların üzerinden çıkan yünler ise kimi zaman satışa sunulurken kimi zamanda yastık ve yorgan olarak değerlendiriliyor.

Yakınca köyünde yaşayan yaylalara çıkardığı koyunlarını geleneksek yöntemle kırkan sürü sahibi Barış Cem, " Koyun kırkmanın tam zamanı. Bugün 50 tane koyunu bitirdik. 2 veya 3 gün içinde hepsini bitirmeyi düşünüyoruz. 260 tane koyun var. 8 yaşından beri bu işi yapıyorum. Biz bu işlemi yapmazsak hayvanlar uyuz oluyoruz. Terleme oluyor ve gelişemiyorlar. Bizlerde emeğimiz boşa çıkmasın diye koyunları kırkıyoruz. Kırktığımız yünleri götürüp temizliyoruz. İhtiyacı olan satıyor, olmayan da yorgan ve yastık yapıyor." İfadelerine yer verdi.