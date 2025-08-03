Yayladağı'nda Çocuklar Yağmur İçin Dua Etti

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir grup çocuk, yağmur yağması için mahallede dolaşarak dua etti ve komşularından bulgur, yağ ve su topladı. Topladıkları malzemelerle pilav pişirip mahalle sakinlerine ikram ettiler.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bir grup çocuk, yağmur yağması için kapı kapı dolaşarak dua edip, komşularından bulgur, yağ ve su topladı.

İlçedeki Bezge Mahallesi'nde toplanan bir grup çocuk, uzun süredir yağmur yağmaması üzerine bölgenin en eski geleneklerinden birini yaşattı. Ellerine aldıkları kaplarla mahallede ev ev dolaşan çocuklar, yağmur yağması için dualar okuyarak vatandaşlardan bulgur, yağ ve su topladı. Çocuklar, topladıkları malzemeleri mahalle meydanında bir araya getirerek büyüklerin yardımıyla pilav pişirdi. Hazırlanan pilav, mahalle sakinlerine ikram edildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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