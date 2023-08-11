Yaylada bulduğu yaralı yavru köpeği tedavi ettirdi

GİRESUN - Giresunlu İsmet Karadağ, tatil için bulunduğu Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda cami kapısında gördüğü yaralı yavru köpeği, Giresun Hayvan Hastanesi'ne getirerek tedavi ettirdi.

Kazıkbeli Yaylası'nda ayağı kırılmış bir köpek yavrusuyla karşılaştığında, duyarsız kalamadığını ifade eden İsmet Karadağ, insanlık duyguları ve hayvan sevgisiyle harekete geçtiğini söyledi.

Yayladan Giresun Hayvan Hastanesi'ne getirilen yaralı köpeğin tedavisinin sürdüğünü kaydeden Karadağ, "Namaz için geldiğim cami çıkışında yaralı köpek yavrusunu görünce dayanamadım. Hemen alıp ilk olarak buradaki veterinere götürdüm ancak, kendilerinin tedavi etmek imkanlarının olmadığını Giresun Hayvan Hastanesi'ne götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 12 bin lira para toplayarak yavru köpeği Giresun'daki özel bir rehabilitasyon merkezine götürdüm. Veterinerler, yavru köpeğin tedavisinin zorlu olacağını ancak umut verici sonuçlar alındığını paylaştı. Yapılması gereken bir şey vardı ve ben de elimden geleni yaptım. Yavru köpeğin çektiği acıyı görmezden gelemezdim. Bu çaba, hayvansever arkadaşlarımın destekleriyle daha anlamlı hale geldi" dedi.

Giresun'daki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören yavru köpek için Karadağ, ona kalıcı bir yuva arayışında olduğunu dile getirerek, "Tedavisi başarıyla devam eden yavru köpeğin bundan sonra bir yuvaya ihtiyacı var. Biz elimizden geleni yapacağız ancak hayvan severler tarafından sahiplenilmesini isteriz. Duyarlı insanların katkılarıyla yavru köpeğin tedavisini sürdürmeyi ve ona mutlu bir gelecek sağlamayı istiyoruz" diye konuştu.