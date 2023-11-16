Yaya geçidindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'da bir yaya geçidinde meydana gelen kazada, motosikletli sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'da yaya geçidindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Yavuz İ. ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesinde Yavuz İ. idaresindeki 54 AIH 366 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşı yola geçmek isteyen B.A. idaresindeki 54 PG 454 plakalı kamyona çarptı. Motosikletli ağır yaralanırken, B.A. durmadan olay yerinden kaçtı. Yavuz İ. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)