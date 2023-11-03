Yaya geçidinde minibüs çarptı: Ağır yaralı
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Karabük'te, yaya geçidinde minibüsün çarptığı C.K. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, C.K.'nin Gaziantep'ten Karabük'e taşındığı belirtildi.
KARABÜK'te, yaya geçidinde minibüsün çarptığı C.K. (68) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, C.K.'nin 6 Şubat depremi sonrası Gaziantep'ten kente gelip yerleştiği belirtildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçen C.K.'ye çarptı. C.K., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan C.K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan C.K.'nın 11 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'ten Karabük'e taşındığı öğrenildi. C.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Minibüs sürücüsü Y.Ş., polis tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.