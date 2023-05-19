Yavru Vaşak Doğaya Bırakıldı

YOZGAT'ta doğada ölmek üzereyken bulunan yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki 10 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 9'uncu Bölge Ankara Şubesi av koruma ekipleri tarafından Yozgat'ta geçen yıl temmuz ayında doğada bitkin halde ölmek üzereyken bulunan 2 aylık yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaban hayvanları biriminde hazırlanan özel odada tedavi edilen vaşak, yaşama tutundu. Odasında yer alan donatılar ve belirli aralıklarla sürdürülen faaliyetler aracılığıyla gelişiminin tür özelliklerine uygun olmasına özen gösterilen vaşağın tedavisi 10 ay sonra tamamlandı.

Doğaya bırakılmasına karar verilen vaşak için, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yaklaşık 20 hektar büyüklükte, koruma altındaki bir alanın iklim özellikleri ve kaynakları bakımından uygun olduğu belirlendi. Vaşak, hareketlerinin izlenilebilmesi için boynuna takılan vericili tasma ile bölgeye bırakıldı. (DHA)