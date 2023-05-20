Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Yavru Vaşak Artık Özgür

Yaşam Haberleri

Yozgat'ta doğada ölmek üzereyken bulunan yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki 10 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yavru vaşak artık özgür

ANKARA - Yozgat'ta doğada ölmek üzereyken bulunan yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki 10 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Ankara Şubesi av koruma ekiplerince Yozgat'ta geçen yıl temmuz ayında doğada bitkin halde ölmek üzereyken bulunan 2 aylık yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaban hayvanları biriminde hazırlanarak özel odada tedavi edilen vaşak, hem kendisi hem de yetkililerin çabası sonucu yaşama tutundu. Gelişiminin tür özelliklerine uygun olmasına özen gösterilen vaşağın tedavisi 10 ay sürdü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılması kararı alınan vaşak için Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yaklaşık 20 hektar büyüklüğe sahip, koruma altındaki bir alanın iklim özellikleri ve kaynakları bakımından uygun olduğu belirlendi. Vaşak, hareketlerinin izlenilebilmesi için boynuna takılan vericili tasma ile bölgeye bırakıldı.

Yozgat Seçim Sonuçları
Yozgat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Yaşam

Ankara Üniversitesi Ankara Yozgat Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title