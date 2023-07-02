Eskişehir'de bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti. Çevreden geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düşerken, çöpe atılan yavru güvercinler ihbar üzerine gelen belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

Yavru kuşları yuvalarıyla birlikte çöpe attılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bulunan bir işletme tabela değişikliği yaptığı esnada güvercin yuvası bulundu. İçinde 5 yavrunun bulunduğu güvercin yuvası, bilinmeyen bir sebeple çöp kutusunun üzerine bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düşerken, çöpe atılan yavru güvercinler ihbar üzerine gelen belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.