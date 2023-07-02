Üye Girişi
Haberler

Yavru kuşları yuvalarıyla birlikte çöpe attılar

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti. Çevreden geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düşerken, çöpe atılan yavru güvercinler ihbar üzerine gelen belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

Yavru kuşları yuvalarıyla birlikte çöpe attılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bulunan bir işletme tabela değişikliği yaptığı esnada güvercin yuvası bulundu. İçinde 5 yavrunun bulunduğu güvercin yuvası, bilinmeyen bir sebeple çöp kutusunun üzerine bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düşerken, çöpe atılan yavru güvercinler ihbar üzerine gelen belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Erten - Yaşam

Eskişehir Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title