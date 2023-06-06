Yavru Kulaklı Orman Baykuşu Doğaya Salındı

Osmaniye'de arazide bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

OSMANİYE'de arazide bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Düziçi ilçesinde yaklaşık bir ay önce arazide baykuş yavrusu bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirilen baykuş yavrusu, veteriner hekim tarafından ilk kontrolleri yapılıp, koruma altına alındı. Doğada tek başına yaşayabilecek erginliğe ulaşan kulaklı orman baykuşu, bakımının ardından Kastabala Kuş Cenneti'nde doğal yaşam ortamına salındı. (DHA)