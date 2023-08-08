Yavru Kerkenez Kuşu Sıcaktan Kurtarıldı

MERSİN'de sıcak havadan bunalıp, bitkin düşen yavru kerkenez kuşu, polislerin müdahalesi ile kurtulup, doğaya salındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, tabiattaki canlıları korunma çalışmalarını ve doğal yaşam alanlarının kontrolünü sürdürüyor. Son olarak HAYDİ ekibi, devriye gezdiği sırada Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesi'nde sıcaktan bitap düşmüş bir yavru kerkenez kuşu buldu. Ekipler, yavru kuşa ilk müdahale bulunup, su içirerek üzerine su serpti. Yavru kerkenezin hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekip, vitaminli su karışımı içirerek vücut direncini hızlıca toparlaması ve uçabilecek canlılığa gelmesine de destek verdi. Kerkenez, daha sonra ekip tarafından doğaya bırakıldı.