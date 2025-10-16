Haberler

Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Osmaniye'de açık çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Anne kedinin yavrusunu beklerken gözlemlendiği olayda, minik kedinin sağlığı yerindeydi.

OSMANİYE'de dubalarla etrafı çevrili açık çukura düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Esenevler Mahallesi Albay Neşet Dinçer Sokak'ta meydana geldi. Üzeri açık çukur içine düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, kendi çabalarıyla çıkarmakta başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel aparat yardımıyla minik kediyi dikkatlice bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedinin olay yerinden ayrılmayarak yavrusunu beklediği görüldü. Dışarı çıkarılan ve yaralanmadığı belirlenen yavru Kedi, annesinin yanına bırakıldı. Kısa süre sonra anne ve yavru kedi birlikte bölgeden uzaklaştı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
