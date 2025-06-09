Yavru Karaca Doğaya Kavuştu

SİVAS'ta, tarlada bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın bir noktaya bırakılıp annesine kavuşturuldu.

Suşehri ilçesinde yaşayan Haki Akyol, Akçaağıl mevkisindeki kendisine ait tarlada dün gece otların arasında yavru karaca buldu. Yağmurdan dolayı ıslanan ve bitkin olduğu gözlenen yavru karacayı alan Akyol, biberonla süt verip besledi. Çevrede annesinin görülmemesi üzerine Akyol, yavru karacayı ilçede yaşayan hayvansever Zülküf Kefli Demir'e teslim etti. Karacaya gece evinde bakan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. Ekipler de Demir ile birlikte, yavru karacayı annesiyle buluşturmak üzere, ilk görüldüğü tarlaya getirdi. Karacayı bulunduğu yere bırakan ekipler, annenin gelmesi için bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra bölgeye gelen anne karaca, yavruyu alıp doğal yaşam alanına götürdü.