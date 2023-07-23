Bitlis'te bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının kendisini görüntülemek isteyen araç şoförüne saldırısı kameraya yansıdı. Nemrut Kalderası'nı gezmeye giden Zeki Ulaştan, yavru boz ayıları gördü. Aracının camını yarıya kadar indiren ve yavru boz ayıları cep telefonuyla görüntülemek isteyen Ulaştan, yavru boz ayıdan birisinin kendisine doğru saldırı hamlesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaydedilen görüntüde ayı saldırısı sonucu bir anda paniklediğini ve korktuğunu söyleyen Zeki Ulaştan, aracıyla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Yavru boz ayının araç sürücüsüne saldırısı kamerada

BİTLİS - Bitlis'te bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının kendisini görüntülemek isteyen araç şoförüne saldırısı kameraya yansıdı.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nemrut Kalderası'nı gezmeye giden Zeki Ulaştan, yavru boz ayıları gördü. Aracının camını yarıya kadar indiren ve yavru boz ayıları cep telefonuyla görüntülemek isteyen Ulaştan, yavru boz ayıdan birisinin kendisine doğru saldırı hamlesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaydedilen görüntüde ayı saldırısı sonucu bir anda paniklediğini ve korktuğunu söyleyen Zeki Ulaştan, aracıyla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.