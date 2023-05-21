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Yavru Ayı Görüntülendi

Yavru Ayı Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mahalle yolunda ilerlediği esnada yavru ayı ile karşılaşan muhtar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Seyir halindeki araçtan kaçan yavru ayı, bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mahalle yolunda ilerlediği esnada yavru ayı ile karşılaşan muhtar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Seyir halindeki araçtan kaçan yavru ayı, bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.

Yavru bir ayı sabah saatlerinde Geyve ilçesi Fındıksuyu Mahallesi'nde yola indi. Bu esnada bölgede aracı ile seyir halinde olan mahalle muhtarı Zeki Kanbur, yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre yolda koşan yavru ayı daha sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözlerden kayboldu. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sakarya Geyve Yaşam Haberler

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