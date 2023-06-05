Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen yavru alaca baykuş koruma altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen yavru alaca baykuş koruma altına alındı.

Avcılar Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri yavru baykuş ile karşılaştı.

Annesinin bulunmadı belirlenen ve diğer canlıların zarar vermemesi için koruma altına alınan yavru baykuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ertan Şenol'a teslim edildi.

Yavru Alaca baykuşun bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.