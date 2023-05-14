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Yatalak Hasta Ambulans İle Oy Kullanmaya Gitti

Yatalak Hasta Ambulans İle Oy Kullanmaya Gitti

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de yatalak hasta Mustafa Uzun, oy kullanmak için 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden yardım istedi. Ambulansla Ahmet Olcay İlkokulu'na getirilen Uzun, görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı.

YATALAK HASTA AMBULANS İLE ALINDI

Eskişehir'de yatalak hasta Mustafa Uzun (87), oy kullanmak için 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden yardım istedi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Uzun, ambulansla Ahmet Olcay İlkokulu'na getirildi. Oy kullanacağı sınıfa da sedye ile getirilen Uzun, görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı. Kullandığı oyun vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Uzun, daha sonra eşi ile yeniden ambulansla evine bırakıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Yaşam

Mustafa Uzun Eskişehir Yaşam Haberler

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