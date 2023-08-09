Yaşlı ve bakıma muhtaç komşusu için gözyaşlarına boğuldu

2 çocuğu da vefat edince kimsesiz kaldı, komşuları sahip çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek başına yaşayan ve yürüme zorluğu çeken bakıma muhtaç 78 yaşındaki yaşlı kadın için karşı komşusu gözyaşları içinde yardım istedi.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde tek başına yaşayan yürüme engelli ve bir gözünde görme bozukluğu olan 78 yaşındaki Müzeyyen Gin, 2 çocuğunun da vefat etmesiyle bakıma muhtaç hale geldi. İki katlı kerpiç bir evin giriş katında yaşayan Gin'in son dönemlerde sağlık durumu da ağırlaştı. Sürüne sürüne güçlükle evinin kapısının önüne çıkan yaşlı kadın için, komşuları bir bakımevine götürülmesini istedi. Kendisinin de yürüme engeli bulunan karşı komşu Sema Gin, gözyaşları içinde yaşlı kadın için yardım çağrısında bulundu.

"Durumu kötü"

Gözyaşlarını tutamayan karşı komşu Sema Gin ise, "Karşı komşusuyum. Gece gündüz devamlı pencerenin önünde geleni gideni yok. Bu kadına bakılması lazım. Hastaneye mi huzurevine mi yatacak? Bacak yok, göz yok. Günahtır, bu kadının bakıma ihtiyacı var. Sabaha kadar böyle. Sürekli görüyorum durumu içler acısı. 2 çocuğu vardı, öldü. Akrabaları var ama burada yoklar. Çok varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Bir senedir durumu böyle. Halini gördükçe içim gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Böyle olmaz"

Mehmet Ali Körük, yaşlı kadının bakanı olmadığını belirterek, "Yaşadığı yer çok kötü. 2 çocuğu vardı, öldü; uzaktan akrabası var, o da bakamıyor artık. Bu kadının artık bir yere yerleştirilmesi lazım, böyle olmaz. Yoksa burada ölüp gidecek" dedi.