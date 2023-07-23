Edirne'de tek başına yaşayan 78 yaşındaki Muazzez Dursun, müstakil evine giren hırsızlara, 'müsait ise çaldıklarını getirsin, zan altında kalmasın' diye çağrıda bulundu. Dursun, son zamanlarda evine dadanan hırsızlar evinde bulunan pirinç, şeker sıvı yağ ve gıda maddelerini çaldı. Yaşlı kadın, geçen hafta Çerkezköy'de bulunan kızını ziyarete gittiği sırada eve camdan giren hırsızlar, topladığı kutularla beraber evde bulunan gıda maddelerini de çaldılar.

Yaşlı kadından evini soyan hırsızlara çağrı: "Müsait ise çaldıklarını getirsin"

EDİRNE - Edirne'de tek başına yaşayan 78 yaşındaki Muazzez Dursun, müstakil evine giren hırsızlara, "müsait ise çaldıklarını getirsin, zan altında kalmasın" diye çağrıda bulundu.

Edirne merkez Mithat Paşa Mahallesi'nde oturan Muazzez Dursun'un 35 senedir yaşadığı müstakil evine son günlerde hırsızlar dadandı. Dursun, son zamanlarda evine dadanan hırsızlar evinde bulunan pirinç, şeker sıvı yağ ve gıda maddelerini çaldı.

Çevreden topladığı karton, şişe ve kutuları satarak geçimini sağlayan yaşlı kadın, geçen hafta Çerkezköy'de bulunan kızını ziyarete gittiği sırada eve camdan giren hırsızlar, topladığı kutularla beraber evde bulunan gıda maddelerini de çaldılar.

"Ben kimsenin malına tenezzül etmem "

Üç yıl önce 47 yaşındaki evladını kaybeden Muazzez Dursun, evine camdan giren hırsızların 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker, sıvı yağ ve gıda maddelerini aldıkların üzüntüye dayanamadığını söyledi. Dursun "Ben bu evde 35 yıldır yaşıyorum, kimseden bir bardak su istemem, kimsenin kapısına gidip engel olmam. Neyim varsa onunla geçinirim. Hırsıza bir şey dayanmaz. Kırık camın arkasında bulunan tornavidayı kaldırarak içeriye girdiler. Hırsızlar 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker, sıvı yağ almışlar. Mutfakta bulunan malzemeleri alan hırsızların alınan malların yanında bira kutularını da almışlar. Tavanın kontra plağını da söküp oradan geri çıkmışlar. Müsait ise geri getirsinler, ben de ihtiyarlığımla toplayarak alıyorum onları, üzüntüye dayanamıyorum. Malzemelerimi eşyalarımı geri getirsin" dedi.