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Yaşlı kadın boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ahıra giren yaşlı kadın boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ahıra giren yaşlı kadın boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kopçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fadime K. hayvanlarını yemlemek için ahıra girdi. Burada bulunan boğanın saldırısına uğrayan Fadime K.'nın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede Fadime K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadime K.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Yahyalı Kayseri Yaşam Haberler

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