Aydın'ın Efeler ilçesinde aniden rahatsızlanınca polislerden yardım isteyen yaşlı adam, polis otosuyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, emniyet güçlerinin duyarlılığı takdir topladı.

Olay, Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapan 79 yaşındaki Bahri Sağlam bir anda rahatsızlandı. Ayakta durmakta ve nefes almakta zorlanan yaşlı adam. meydanda nöbet tutan resmi polis ekibinden yardım istedi. Ekipler bir an bile zaman kaybetmeden Sağlam'ı ekip aracına alarak Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sağlam yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yürüyüş yaparken rahatsızlanan Sağlam'ın yardım istemesi ve polisler tarafından ekip aracına bindirilerek hastaneye yetiştirilmesi güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. - AYDIN