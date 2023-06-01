Yaşamını yitiren kılavuz kaptanlar Aliağa'da anıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Kılavuz Kaptanlar Haftası çerçevesinde meslek şehitlerini andı. Aliağa da ilk kez resmi olarak düzenlenen törende, hayatını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına Cumhuriyet Meydanı sahilinden denize çelenk bırakıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Kılavuz Kaptanlar Haftası çerçevesinde meslek şehitlerini andı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Kılavuz Kaptanlar Haftası'nda hayatını kaybeden kılavuz kaptanları anma töreni düzenledi. Aliağa da ilk kez resmi olarak düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut, Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, oda yönetim kurulu üyeleri, römorkör şirketleri ve deniz acenteleri temsilcilerinin katılım sağladığı törende, hayatlarını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına Cumhuriyet Meydanı sahilinden denize çelenk bırakıldı. - İZMİR