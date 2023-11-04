Yasak Yerden Dönüş Kazasında Hayatını Kaybeden Kadının Düğün Hikayesi
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Yaşam Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Özlem Dutar'ın, düğün için yola çıktığı öğrenildi.
YAKININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak yerden sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özlem Dutar'ın, babası Yahya Hüren, annesi Refika Hüren, çocukları Abdullah Eren D. ve Ahmet Faruk D. ile Bursa'nın Osmangazi ilçesinden, İznik ilçesindeki yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam