Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alarak Manavgat ırmağına girip serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise su seviyesinin düşük olmasını fırsat bilerek adacıklara geçiyor.

Yasak dinlemediler, tehlikeyi göze alarak Manavgat Irmağı'na girdiler

Sıcaktan bunalan vatandaşların Manavgat Irmağı'na tehlikesi serinlik arayışı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, her türlü tehlikeyi göze alarak Manavgat ırmağına girip serinlemeye çalışıyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlar, kayalıklardan ve ağaçlardan ırmağa atlayarak yüzdü. Bazı vatandaşların, ırmakta su seviyesinin düşük olmasını fırsat bilerek, sık sık insanların mahsur kaldığı adacıklara geçtiği gözlendi.

Bunaltıcı sıcaklar karşısında Manavgat'ta yaşayan insanlar serinlemek için değişik çözüm yollarına başvuruyor. Çok sayıda vatandaş, bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmak ve biraz olsun serinlemek amacıyla her türlü tehlikeyi göze alarak Manavgat ırmağına girmeyi tercih ediyor. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesine gelen turistler, ırmağın karşı tarafında Ulukapı Mahallesi hudutlarından ağaçlardan ve kayalıklardan ırmağa atlayıp yüzenleri ilgiyle seyrediyor.

Şelalenin alt kısmını adeta yüzme havuzuna dönüştüren vatandaşlar, şelalenin tam karşısında tel örgü ile kapalı olan bölgeye adeta ölümü göze alarak geçerken heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldular.

Mahsur kalıyorlar yine geçiyorlar

Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı şelalenin alt kısmındaki adacıklar, yine insanlarla dolup taşıyor. Tüm uyarılara rağmen su seviyesinin düşük olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi adacıklara geçerek burada serinlemeye çalışıyor.