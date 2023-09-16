Yarışmayı Kazanan Rabia Göğercin Hüyük Festivaline Katıldı

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada 1 milyon liralık soruyu bilerek büyük ödülü kazanan 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen festivale katıldı.

Göğercin, yarışmada 1 milyon liralık soruyu bilerek bir anda herkesin konuştuğu isim oldu. Güler yüzü ve hayat enerjisiyle 7'den 77'ye herkesin büyük sevgisini kazanan Rabia, davet üzerine memleketi Hüyük ilçesine gelerek Kırmızı Altın Gençlik Festivali'ne katıldı. İlçenin gururu olan Rabia festivalde de büyük ilgi gördü.

Rabia Göğercin, festivale davet edilmesinden dolayı şükran duygusu içerisinde olduğunu ifade ederek, "Beni bu şekilde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden sevgilerimi saygılarımı sunuyorum sizlere. Şu an burada olmak, benim için çok büyük bir gurur. Bu gururu sizler bana yaşatıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Rabia'ya konuşmasının ardından çiçek verildi. - KONYA