Bitlis'te 50 yıldır kalaycılık yapan Alaattin Gücüm, bu meslek sayesinde 12 çocuk büyüttü. Tatvan'da unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın tek ustası olan Gücüm, mesleğini çok sevdiğini ancak çırak bulamadığını söyledi.

Yarım asırdır uğraştığı kalaycılıkla 12 çocuk büyüttü

BİTLİS - Bitlis'te 50 yıldır kalaycılık yapan Alaattin Gücüm, bu meslek sayesinde 12 çocuk büyüttü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Gücüm, mesleğe başladığı zaman 15-20 kalaycının olduğu çarşıda şimdi tek başına kalaycılık mesleğini yürütüyor. Tatvan'da unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın tek ustası Alaattin Gücüm, mesleğini çok sevdiğini ancak yetiştirecek çırak bulamadığını söyledi. Kalaycılık mesleği ile 7 yaşında tanıştığını belirten kalay ustası Alaattin Gücüm, usta olarak 50 yıldır kalaycılık yaptığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Siirt ve Gaziantep'te kalaycılığın yaygın olduğunu ifade eden Gücüm, "50 senedir ben bu dükkanda çalışıyorum. 12 çocuğum vardı, hepsini de buradan kazandığım parayla büyüttüm ve çocuklarıma helal rızık verdim. Kalaycılık mesleği bildiğim kadarıyla Siirt'te ve Gaziantep'te var ama bu bölgede yok. Bakır meraklısı olan, bakırın yemeğini seven özel müşterilerim var. O insanlar hiçbir zaman bakırı evlerinden eksik etmiyorlar. Hatta gelip bakır sorup benden bakır alıyorlar. Ama bazıları da bakırın ne olduğunu unutmuş" diye konuştu.

Yarım asırdır Alaattin ustanın özel müşterisi olan Fehim Ay adlı vatandaş ise yıllardır evinde bulunan tencere, tabak ve demlik gibi bakır ürünleri kalaylatıp kullandığını belirterek, "70 yaşındayım 1970 yılından bu yana hep bakır kullanıyorum. Bakırdan çok memnunum çokta sağlıklı bir üründür. Evde eskiyen bakırları Alaattin ustaya getiriyoruz, burada kalaylandıktan sonra tekrardan kullanıyoruz" dedi.