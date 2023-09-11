- 'Yaren' leylek Adem amcaya veda etti

BURSA - Bursa'da 12 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran 'Yaren' leylek, Eskikaraağaç'tan ayrıldı.

Her bahar göçten gelince Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına yerleşen ve köylülerin 'Yaren' ismini verdiği leylek ve eşi, yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. Eşi ile köyden ayrılan Yaren leyleğin Adem amcaya veda ettiğini doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu. Tüydeş, "Yaren leylek ve eşi 'Nazlı' dün sabah Adem amca ile vedalaştıktan sonra göç yolculuğuna çıktı. Böylece Leylek köyünün de son leylekleri köyden ayrılıp Afrika'ya doğru yola koyuldu. Adem amca Yaren leylek hikayesinin de 12. yılı geride kaldı. Artık hepimiz baharı bekleyip bu güzel hikayenin kahramanlarının bir araya gelmesini bekleyeceğiz" dedi.