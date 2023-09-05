Yardımseverin Destekleriyle İhtiyaç Sahibi Aile Ev Sahibi Oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aile, komşularının ve bir hayırseverin yardımlarıyla ev sahibi oldu. Yıkılma tehlikesi bulunan evlerinden ayrılmak zorunda kalan Nalbant ailesi, hayırseverin 150 bin lira bağışıyla daha güvenli bir evde yaşamaya başladı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aile, yardımseverin desteğiyle ev sahibi oldu.

Gelik beldesinde yıkılma tehlikesi bulunduğu için yaşadıkları evden ayrılmak zorunda kalan Nalbant ailesi, maddi zorluklar nedeniyle komşusunun yardımlarıyla 2 odalı bir eve yerleşti.

Ailenin durumundan haberdar olan ve ismini vermek istemeyen bir hayırsever, yıkılan evlerinin yakınındaki tek katlı müstakil evin satın alınması için 150 bin lira bağışta bulunarak ailenin daha güvenli bir yerde yaşamasına imkan sağladı.

Evli ve 8 çocuk babası Metin Nalbant, gazetecilere, yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Hayırseverin kendilerine ev aldığını anlatan Nalbant, "Belediyeyi aramış, 'Ben bu vatandaşın numarasını istiyorum.' demiş. Zabıta memuru benim boyacılık yaptığım yere geldi. 'Bir hayırsever ağabeyimiz senin numaranı istedi.' dedi. 10 dakika sonra aradı o beni, 'Sana 50 bin lira yardım etmek istiyorum.' dedi. 'Benim parayla, pulla işim yok. Çocuklarım perişan. Benim eve ihtiyacım var.' dedim. O ağabey bana gereken parayı yatırdı. Çok mutluyum. Yavaş yavaş yerleşeceğiz." ifadelerini kullandı.