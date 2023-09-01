Bolu'da kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Köpeğin sıkıştığı noktaya ulaşmak için itfaiye ekipleri betonu kırdı ve yavru köpeği kurtardı. Köpek yavrusu mamayla beslendikten sonra doğaya salındı.

Yaramaz yavru köpek beton delinerek kurtarıldı

BOLU - Bolu'da kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde bir tesisin kanalizasyon hattından vatandaşlar, köpek sesi duydu. Mahsur kalan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Köpeğin kanalizasyon hattında mahsur kaldığını tespit eden itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı noktaya ulaşmak için ekipler, hilti ile betonu kırdı. Betonun kırılması üzerine kanalizasyon hattına ulaşan itfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekipler tarafından mamayla beslenen köpek yavrusu, doğaya salındı.