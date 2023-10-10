Yaramaz kedi polis ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaramaz kediyi önce polis sonra itfaiye kurtardı

ÇORUM - Çorum'da iki farklı araca giren yavru kediİ polis ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 19 ADG 359 plakalı otomobil içerisinden yavru kedi sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin telefondan kedi sesi açması ile birlikte yavru kedi olduğu yerden çıkarak bu seferde bir minibüsün motor kısmının içerisine girdi. Araç sahibin olay yerine gelerek kaputu açması sonucu yavru kedi girdiği yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Öte yandan, kedi sesini duyan bir vatandaşın araç camına "Araç altında kedi var çalıştırmadan çıkarın lütfen" yazdığı görüldü.