Yaramaz kedi camide mahsur kaldı, alçıpan kırılarak kurtarıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Yıldırım Beyazıt camiine giren kedi, minberin arkasında bulunan boş alana düştü. Alçıpanın uzun uğraşlar sonucu kırılmasıyla yaramaz kedi kurtarıldı.
Yaramaz kedi camide mahsur kaldı, alçıpan kırılarak kurtarıldı
Minberin arkasındaki boşluktan aşağı düşen kedi mahsur kaldı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Yıldırım Beyazıt camiine giren kedi, minberin arkasında bulunan boş alana düştü. Alçıpanın uzun uğraşlar sonucu kırılmasıyla yaramaz kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yaramaz kedi gece saatlerinde camiye girdi. Caminin içerisinde minbere çıkan kedi, üst kısmında bulunan boşluktan aşağıya düştü. Girilmesi zor alana düşen kedinin yardımına sabah saatlerinde cami imam hatibi yetişti. İmam Eyüp Acar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Camiye gelen personel Mustafa Karahan, kedinin bulunduğu alana yukardan giremeyince alçıpanı kırdı. Uzun uğraşlar sonucunda oluşan boşluktan yaramaz kedi çıktı.
Sabah namazında kediyi fark ettiklerini belirten Eyüp Acar, "Sabah namazından beri nasıl kurtaracağımızı düşünüyorduk. İtfaiyeden yardım istedik, kurtardık" dedi.