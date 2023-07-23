Yaramaz Kardeşlerin Yumurta Macerası

Bolu'da annesiyle market giden yaramaz kardeşlerden biri yumurta kolisinin üzerine düştü, kalktıktan sonra ise aynı yere kardeşi oturdu. Afacanların gülümseten anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da yaşayan Remziye Çayır, çocukları Tuğra Kaan ve Toprak Altan ile birlikte alışveriş yapmak için İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan bir markette gitti. Anne alışveriş yaptığı sırada Tuğra Kaan dengesini kaybederek, yerde duran yumurta kolilerinin üzerine düştü. Olayı gören anne hemen oğlunun yanına giderek, onu düştüğü yerden kaldırdı ve yumurtaları kontrol etti. O sırada ağabeyinin düştüğü yere doğru yönelen Toprak Altan da yumurta kolisinin üzerine oturdu. Küçük kardeşin de oturmasıyla markette bulunan iki koli yumurta kırıldı. Market sahibi ise olanlar karşısında kahkahaya boğuldu.

"Bugün mahalle marketinin yumurta sponsoru olduk"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan afacan kardeşlerin babası Ömer Çayır, "Bugün mahalle marketinin yumurta sponsoru olduk" dedi. - BOLU