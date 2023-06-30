Yaralı yavru tilki tedavi altına alındı

KASTAMONU - Kastamonu'da yol kenarında yaralı halde bulunan yavru tilki, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir yol kenarında yaralı bir tilkinin bulunduğunu gören Aylin Öntemel ve eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından alınan yaralı tilkiye veteriner hekim müdahalede bulundu. Yapılan incelemeler sonrası kuduz belirtileri bulunan yavru tilki için septomatik tedaviye başlandı. Tilki, yapılan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.